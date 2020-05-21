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В Пушкиногорском районе завершается погружение свай для временного моста через реку Шесть

В Пушкиногорском районе на автодороге Пушкинские Горы - Захино - Барабаны продолжается строительство временного моста через реку Шесть. Работы проводит ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Временная переправа возводится для организации дорожного движения на время проведения капитального ремонта существующего моста, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

На сегодняшний день подрядчик обустроил подходы к временному сооружению и технологические площадки для работы тяжелой техники. Установлены металлические сваи под опоры будущего моста (по 4 штуки для каждой из двух опор). На них впоследствии ляжет полотно моста. Пролетное строение будет состоять из 4 балок. Строители также погружают еще 24 металлические сваи (по 12 штук с каждой стороны) для сооружения шкафных стенок моста.

На объекте трудятся 9 человек, задействованы экскаватор, каток, кран РДК.

По словам подрядчика, сооружение будет надежным и безопасным. Длина моста составит около 20 метров, ширина – 6,5 метров. При этом проезжая часть будет 4,5 метра. Для пешеходов будет обустроен тротуар, огражденный парапетом. Грузоподъемность моста составит около 30 тонн.

Средства на производство работ в объеме 8 млн рублей выделены из областного бюджета. Окончание строительства запланировано на 15 июня. Работы идут в графике.

Напомним, в связи с ухудшающимся состоянием конструкций мостового сооружения и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, с 14 февраля текущего года движение автотранспорта по старому мосту закрыто. В качестве объезда автомобилистам предлагается использовать участки дорог «Новгородка - Пушкинские Горы», «Пушкинские Горы - Рождество - Велье» и Р-23 «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия».

Фото газеты «Пушкинский край»