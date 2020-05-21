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В Пскове ремонтируют Инженерный мост и площадь Декабриста Пущина

В Пскове идут дорожные работы сразу на нескольких объектах: Инженерном мосту через реку Пскову, площади Декабриста Пущина и улице Речной. Подрядной организацией выступает ООО «ДРС60». Работы проводятся на средства Дорожного фонда Псковской области. В общей сложности на эти цели из областного и городского бюджетов выделено более 25 млн рублей. Заказчик ремонта – администрация города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, протяженность Инженерного моста составляет 80 метров. На проезжей части мостового сооружения отфрезеровано дорожное покрытие на глубину до 10 см, идет укладка выравнивающего и верхнего слоев покрытия. В планах – разборка асфальтобетонного покрытия на тротуарах моста и устройство покрытия из асфальта, устройство деформационных швов и нанесение разметки термопластиком и краской.

На площади Декабриста Пущина будет отремонтировано 690 м дорожного покрытия с примыканиями (улица Вокзальная - 77 метров, Плехановский посад – 110 метров, улица Декабриста Пущина - 265 метров). На сегодняшний день проведено фрезерование изношенного асфальта. В ведомость работ также входит разборка старого и установка нового бордюрного камня, асфальтирование тротуаров, восстановление зеленой зоны, нанесение разметки.

На улице Речной, которая идет от площади Декабриста Пущина до улицы Льва Толстого, подрядчик уже завершил работы по устройству асфальтобетонного покрытия. На протяжении 277 метров был разобран существующий асфальт, уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие. Контрактом также предусмотрено укрепление обочин асфальтной крошкой, нанесение разметки. Срок окончания работ на всех объектах – 15 октября.

Все ремонтируемые участки переходят один в другой. Таким образом, по завершении работ на указанных объектах в рамках регионального Дорожного фонда, а также работ по реконструкции перекрестка улиц Индустриальной и Инженерной, ремонту улицы Инженерной, объездной дороги под виадуком (соединяет улицы Вокзальную и Льва Толстого), которые проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – произойдет комплексная замена покрытия на улицах центрального и прилегающих микрорайонов.