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Дорожную разметку в Гдове нанесут до 15 июля

Нанесение дорожной разметки на улицах Гдова заказала администрация городского поселения «Гдов». Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена - 559 тыс. 977,00 рублей.

Заданием предусмотрено нанесение разметки сплошной линией 1,4 км, прерывистой линией - 0,1 км, термопластиком сплошной линией шириной 0,1м - 0,08км

Работы должны проводится в часы наименьшего количества автомашин на дорогах. Место проведения работ должно быть огорожено сигнальной лентой на период работ и высыхания краски или пластика.

Окончание выполнения работ планируется до 15 июля.