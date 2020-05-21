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Экономию от экономии в рамках нацпроекта по ремонту дорог допустил Василий Осипов

Экономию от экономии в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» допустил вице-губернатор Псковской области Василий Осипов. «По нацпроекту мы должны в текущем году отремонтировать 133,5 км дорог, 54 объекта. Ряд из них переходящие с 2019 года - улицы Яна Фабрициуса, Инженерная, Индустриальная», - сказал он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Первоначальный финансовый план мы отыграли на сто процентов, сейчас уже играем экономию. Контрактация - 86%, в июне мы экономию отыграем. Возможно, будет экономия от экономии. Но каждая экономия - это лишний километр дорог, который будет отремонтирован», - подчеркнул Василий Осипов.

Кроме того, по его мнению, подрядчики однозначно стали работать лучше, большинство услышали призыв губернатора работать качественно. На крупных объектах вопрос иногда связан не с качеством работ, а со сроками их исполнения. В целом в условиях коронавируса каких-то значимых провалов в работе подрядчиков областные власти не увидели. «Не было такого, чтобы кто-то нам говорил об угрозе срыва сроков из-за коронавируса. Поэтому таких опасений у нас ни по одному объекту нет», - резюмировал Василий Осипов.