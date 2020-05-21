АвтоМир / Дороги

Не раньше 2022 года введут в эксплуатацию 2-ю очередь Северного обхода в Пскове

Новые сроки ввода Северного обхода озвучил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов. Реализация этого финансовоемкого проекта застопорилась, мост так и не построен.

«У нас идет перепроектирование моста через Великую. Проект уже выполнен, находится в Главгосэкспертизе. Планы у нас такие: к концу июня предполагается, что он выйдет из Главгосэкспертизы, а дальше объявим конкурсы и возобновим строительно-монтажные работы», - пояснил гость студии.

«По плану это объект 2022 года», - назвал Василий Осипов новые сроки ввода объекта.