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Выравнивающий слой асфальта укладывают на дороге Неелово – Кудина Гора – Печоры

На автодороге Неелово - Кудина Гора – Печоры в Печорском районе дорожные рабочие приступили к устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. На сегодня первый слой асфальтобетона уложен на протяжении 3,5 км, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Всего планируется привести в нормативное состояние 8,3 км дороги (км 27+245 - км 35+566). На 6,5 км изношенное дорожное покрытие уже отфрезеровано.

В дальнейшем рабочие начнут водопропускные трубы. Техническим заданием также предусмотрено восстановление водоотводных канав, расчистка полосы отвода от кустарника, укрепление обочин, ремонт автобусной остановки с обустройством пандуса, павильона, скамьи, урны и нанесение дорожной разметки термопластиком.

Ремонтом занимается ООО «ДорСтройСервис» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Средства на выполнение работ в объеме 86,7 млн рублей выделены в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект должен быть сдан до 14 августа.

Добавим, что в 2019 году был отремонтирован участок этой же дороги в 4 км (с 10-го по 14-й км), а в 2018 году – 10 км от начала дороги.