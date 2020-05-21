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Летом Псков начнет отыгрывать контракты на работы по БКАД, запланированные на 2021 год

К началу 2021 года Псков отыграет большинство контрактов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планируемых к реализации в следующем году. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава администрации города Александр Братчиков.

«Летом начнем отыгрывать контракты по БКАД уже 2021 года, потому что знаем цифры, заложенные в бюджете, а также контракты по дорогам и дворам, потому что знаем цифры. И к началу следующего года большинство контрактов будет отыграно», - пояснил глава администрации, напомнив, что по такому же пути власти пошли и с реализацией нацпроекта в текущем году, отыграв большинство конкурсов в 2019 году.

Такой подход, по его словам, позволяет не допускать задержек с выполнением ремонтов. «Сами работы идут достаточно эффективно», - оценил Александр Братчиков.