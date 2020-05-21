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В Псковской области досрочно завершено обустройство пешеходных переходов возле школ

В Псковской области завершено обустройство безопасных пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений на региональных автомобильных дорогах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, контракт исполнен досрочно: срок сдачи работ был назначен на 31 августа.

Специалисты установили 54 светофора Т7 на солнечных батареях, 108 дорожных знаков «Пешеходный переход» и более 2,5 км пешеходного ограждения. По словам подрядчика, работа была организована четко и слаженно, что позволило выполнить заявленный объем в течение месяца.

Работы проведены в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчиком выступил ГБУ ПО «Псковавтодор». Подрядной организацией - ООО «Знак-Трейд СПб».

Безопасные пешеходные переходы оборудованы в Красногородском (на автодорогах «Красногородск – Мозули» и «Красногородск – Залужье»), Опочецком (на автодорогах «Новоржев – Опочка» и «Опочка - Красногородск - граница с Латвийской Республикой»), Псковском (на автодороге «Псков - Писковичи – Муровицы»), Плюсском (на дороге «Заполье – Гдов»), Дедовичском (на дороге «Дедовичи - Алексино»), Новоржевском (на дороге «Пушкинские Горы - Локня»), Палкинском (на автодороге «Старый Изборск - Палкино – Остров»), Печорском (на дорогах «Граница с Эстонией – Печоры – Старый Изборск» и «Неелово - Кудина Гора - Печоры»), Пушкиногорском (на автодороге «Пушкинские Горы – от автодороги Пушкиногорское шоссе км 7+273»), Великолукском (на дорогах «Мартьяново – Поречье – Урицкое» и «Великие Луки – Усвяты»), Невельском (на дороге «Опухлики - ж/д станция Изоча»), Локнянский (на дороге «Башово – Загорье»), Новосокольническом (на дорогах «Отрадное – Новосокольники – Бор» и «Маево – Островки – Фалютино»), Островском (на дороге «Старый Изборск – Палкино - Остров»), Порховском (на дороге «Лудони – Павы – Боровичи»), Усвятском (на дороге «Великие Луки – Усвяты», Церковище) и Себежском (на дороге «Опочка - Дубровка – граница с Республикой Беларусь) районах.

На эти цели было выделено около 13 млн рублей.

Добавим, что в 2019 году в рамках нацпроекта обустроен 31 пешеходный переход в муниципалитетах Псковской области.