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Отклонена единственная заявка на торгах по реконструкции автодороги в Печорском районе за 250 млн рублей

В Псковской области не определили поставщика услуги по реконструкции автодороги общего Гверстонь-Крупп-Кулье на км 16+400 - км 28+882 в Печорском районе. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, по результатам рассмотрения единственной заявки (ООО «Вуклэр»), данная заявка отклонена. Организация не представила копию действующей выписки из реестра членов СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ. Заказчик - ГБУ «Управление автомобильных дорог Псковской области».

Начальная цена составляла 250 млн 715 тыс. 049,00 рублей. Длина реконструируемого участка должна измениться с 7492 до 6615 метров (уточняется, что начало 1 пускового комплекса соответствует км 21+747 существующей автодороги, Гверстонь - Крупп - Кулье, конец -км 29+239).

После реконструкции на дороге должен появиться тротуар шириной 1,5 метра, вид покрытия с песчано-гравийной смеси и асфальтобетона должен смениться на асфальтобетон. Среди предусмотренных видов работ: устройство труб, искусственного освещения, переустройство воздушных и кабельных линий электропередач, установка 164 пластиковых сигнальных столбиков, нанесение разметки.