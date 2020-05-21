АвтоМир / Дороги

Запланированное на 6 и 7 июня перекрытие дороги в Пустошкинском районе отменяется

На 6-7 июня на территории Пустошкинского района планировалось проведение тренировочных сборов по автомобильному спорту. В связи с этим было объявлено о введении временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения. Об этом Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

По просьбам граждан в связи с празднованием Дня Святой Троицы, который в этом году выпадает на воскресенье, 7 июня, а также по техническим причинам тренировочные сборы перенесены. В соответствии с этим решением отменяется и перекрытие участков дороги «Пустошка - Щукино - Алоль» от деревни Криуха до деревни Васильки, от деревни Васильки до деревни Копылок и от деревни Красное до деревни Щукино Пустошкинского района 6 и 7 июня.

Как отметил организатор соревнований, президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич, на время проведения индивидуальных тренировок раллистов организуется реверсивное движение автотранспорта, пропуск для автомобилей и общественного транспорта предоставляется по первому требованию с максимальной задержкой в 5 минут.