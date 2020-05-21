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Почти 700 млн рублей потрачено в Пскове на безопасность дорожного движения и содержание дорог в 2019 году

За счет средств бюджетов всех уровней в Пскове в 2019 году освоено 699, 57 млн.рублей на мероприятия, проведенные для обеспечения безопасности дорожного движения, и содержание улично-дорожной сети. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на сессии Псковской городской Думы 29 мая глава администрации города Пскова Александр Братчиков, отчитываясь о результатах деятельности за 2019 год.

В частности, отремонтированы дороги по ул. Петровская (округ №6), ул. Лагерная (округ №5), ул. Я.Райниса (округ №5), ул. Белинского (округ №12), Инженерная - Юности (округа №№14 и 15), ул. Индустриальная – Инженерная (округ №15), Юбилейная (округа №№5 и 8), Л. Толстого (округ №3), Рельсовая (округ №3), Железнодорожная и Паровозный проезд (округ №2), перекресток на пересечении Рижского проспекта и ул.Петровской (округ №6), тротуары по ул. Шуйского (округ №1)..

Особое внимание было уделено благоустройству городских общественных пространств. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» благоустроено 11 территорий, из них:

3 общественные территории – в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:

- территория между домами № 26 по ул. Коммунальной, №27 по ул. Народной, детский сад «Кораблик», проезд ул. Коммунальная, 26 – ул. Народная, 29 (вторая очередь) - 10,4 млн рублей;

- территория между детскими садами № 50, № 48 и школой № 24 - 10,8 млн рублей;

- сквер «Аллея Ветеранов» (ул. Юбилейная, 56 – ул. Западная, 7) - 9,4 млн рублей.

8 дворовых территорий:

− в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с использованием субсидии из федерального и областного бюджетов по адресам: ул. Стахановская, 15, ул. Юбилейная, 65А, ул. Гражданская, 20, ул. Петровская, 20 – на 6,4 млн рублей;

− за счет городского бюджета выполнено комплексное благоустройство по адресам: ул. Р. Люксембург, 28, ул. Стахановская, 20, ул. Труда, 16, Воеводы Шуйского, 8А млн рублей;

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» оборудована спортивная площадка на дворовой территории многоквартирного дома по ул. Майора Достовалова, 1, заключен контракт и приобретено оборудование для проведения работ на территории сквера по ул. Технической, оборудовано освещение на территории парка вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов – на 23, 2 млн рублей.

За счет городского бюджета выполнены отдельные мероприятия по ремонту дорожных покрытий дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: ул. Юбилейная, 60, ул. Кузбасской Дивизии, 50, ул. Новоселов, 15 – на 3,9 млн рублей.

Также Александр Братчиков напомнил, что в 2019 году был начат первый этап реконструкции улицы Л. Поземского в рамках федеральной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма» на сумму 354 467 490 рублей. В реконструкцию также входят работы по благоустройству и озеленению территории сквера Народовластия, парка Строителей.