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Ремонт Рижского проспекта изменит привычную конфигурацию «кармана» на автобусной остановке «Юбилейная»

Ремонт Рижского проспекта в Пскове изменит привычную конфигурацию «кармана» на автобусной остановке «Улица Юбилейная». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, рабочие устанавливают бортовой камень по новой границе. В результате площадь «кармана» изменится, он станет намного меньше.

Большой по площади асфальтовый «карман» сохранился с тех пор, как служил местом разворота городского общественного транспорта.

Как сообщает движение «Убитые дороги», нововведение связано с инициативой его участников. Общественники выступили против использования «асфальтового поля» для парковки автомобилей и остановки автобусов предприятий, которые осуществляют развоз своих сотрудников.

«Убитые дороги» предложили убрать глубокий карман, сместив его ближе к оси Рижского проспекта. По мнению общественников, это позволит выпрямить тротуар вдоль проспекта и сделать более удобной посадку и высадку пассажиров. Стоянку такси они предлагали оставить.