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Три участка из пяти заасфальтированы на дороге Заполье – Гдов в Плюсском районе

На автомобильной дороге регионального значения Заполье – Гдов в Плюсском районе продолжаются ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядная организация ООО «ДАФ» выполняет ремонт дорожного полотна с опережением графика. В настоящее время из пяти ремонтируемых участков на трех уже проведено устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Кроме того, выполнены работы по расчистке полосы отвода от кустарника, корчевке пней, планировке откосов и дна кюветов, водопропускные трубы укреплены монолитными укреплениями и каменными набросами, уложен выравнивающий слой дорожного покрытия.

Впереди укрепление обочин, нанесение разметки термопластиком, установка искусственных неровностей, ремонт 5 автобусных остановок с устройством пандусов, установкой металлических автопавильонов, скамеек и урн.

Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор». Контрактом предусмотрен ремонт пяти участков дороги между деревнями Большое Захонье и Березицы (на 33-ем, с 36-го по 41-й, с 47-го по 50-й, на 54-ом и с 57-го по 59-й км дороги) общей протяженностью около 10,8 км. Срок окончания работ - 10 сентября.