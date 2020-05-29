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Из-за закрытого Троицкого моста Псков встал в пробках. ФОТО

Из-за временно закрытого для движения транспорта Советского (Троицкого) моста вечером в пятницу, 29 мая, Псков встал в пробках. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, движение затруднено на всех объездных дорогах.

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Ранее сообщалось, что мост и участок улицы Леона Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской перекрыты в связи с проведением работ по замене инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с 29 мая до 1 июня. В качестве объезда определены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.