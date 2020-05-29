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Рижский проспект перекроют с 1 июня от Народной до Юбилейной

В Пскове с 1 июня в рамках ремонта Рижского проспекта будет перекрыт участок дороги от ул. Народной до ул. Юбилейной по направлению от центра. Как сообщается на странице «ДорСтройСервис» в Facebook, перекрытие не будет касаться перекрестка Рижского проспекта с Народной.

С 3 июня будет перекрыт и перекресток с ул. Народной. В сообщении уточняется, что дату окончания перекрытия не указывают специально. «Постараемся максимально быстро выполнить все работы, и перейти к укладке верхнего слоя», - сообщили в организации.

Добавим, сейчас перекрыто движение на Рижском проспекте от Юбилейной до Народной. Работы ведутся на стороне для движения в сторону центра города. На оставшихся полосах организовано двухстороннее движение.