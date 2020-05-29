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В Псковской области в 2020 году благодаря экономии реконструируют больше дорожных объектов

В Псковской области в 2020 году реконструируют 54 дорожных объекта вместо запланированных 46. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в Инстаграм-аккаунте.

«На ВКС под руководством министра транспорта РФ Евгения Дитриха обсудили реализацию мероприятий по нацпроекту БКАД. По нашим расчетам в 2020 году план снова будет перевыполнен (пусть это станет доброй традицией). Благодаря экономии от проведенных аукционов (на сегодняшний день это почти 100 млн рублей), число запланированных к реконструкции объектов выросло с 46 до 54», - отметил губернатор.

По его словам, многие дорожные работы в Псковской области идут с опережением графика. Например, подрядчик отчитался, что на дороге Заполье - Гдов в Плюсском районе заасфальтированы три участка из пяти.

Впереди работы по укреплению обочин, нанесение разметки термопластиком, ремонт 5 автобусных остановок с устройством пандусов, установкой павильонов, скамеек и урн. К 10 сентября на этом участке работы будут полностью выполнены.