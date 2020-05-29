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С 1 июня на месяц закрывается для движения участок улицы Индустриальной

В связи с проведением работ по реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове с 8.00 1 июня до 24.00 1 июля временно закрывается для движения автотранспорта участок улицы Индустриальной от улицы Инженерной до ул. Ипподромной.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, в качестве объезда определены: улица Ипподромная; Аллейный переулок, улица Аллейная, Хлебный переулок, улица Крупской.

Напомним, утром 1 июня должны быть открыты для движения автотранспорта Советский (Троицкий) мост и участок улицы Леона Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской, которые были закрыты в связи с проведением работ по замене инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с 29 мая.

Водителей просят заранее учесть данную информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать маршруты, не проходящие в районе проведения работ. При движении требуется обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.