АвтоМир / Дороги

Дорога Заплюсье — Замошье приведена в нормативное состояние по требованию прокуратуры

Прокуратура Плюсского района провела проверку по факту ненормативного состояния грунтовой дороги Заплюсье — Замошье, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре.

На указанной автодороге обнаружены многочисленные просадки, провалы, колея. Обочины по всему участку имели существенные загрязнения.

В этой связи прокуратура внесла в адрес главы района представление с требованием устранения выявленных нарушений закона.

Требования удовлетворены, произведены работы по организации кюветов дороги по всей ее протяженности, осуществлена подсыпка дорожного полота щебнем и ПГС.

Кроме того, администрация Плюсского района заключила договор подряда с эксплуатирующей организацией с целью последующего содержания дороги в надлежащем состоянии.