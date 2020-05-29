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В Пскове появился новый нерегулируемый перекресток

1 июня в Пскове появился новый нерегулируемый перекресток в зоне реконструируемой улицы Леона Поземского в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на пересечении улицы Труда и временного объезда с улицы Поземского у храма Косьмы и Дамиана отсутствуют дорожные знаки приоритета и временный светофор.

Также с 1 июня открыто движение по Советскому (Троицкому) мосту и прилегающему участку улицы Поземского. Открылся для движения участок улицы Труда от Школьной до Волкова. Светофор на пересечении Труда - Школьная находится в желтом мигающем режиме. Временные дорожные знаки на улице Школьной перед перекрестком еще запрещают движение в сторону центра города.

Образовалось постоянное движение транспорта по улице Труда. При движении в центр города согласно пункту 13.11 ПДД необходимо пропускать транспорт, который движется в центр со стороны улицы Поземского. Не все водители соблюдают это правило.

На улице Герцена установлены ограждающие барьеры и знаки, ограничивающие движение, но они не соблюдаются.

В ГИБДД Пскова Псковской Ленте Новостей сообщили, что на утро 1 июня уже получили несколько обращений по данному поводу. Ситуация находится на контроле в администрации Пскова. В ближайшее время подрядчик должен исправить ситуацию со знаками.