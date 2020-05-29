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Подрядчик приступает к нанесению разметки на дороге Струги Красные - Ляды

Практически завершены дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на автомобильной дороге регионального значения Струги Красные - Ляды в Стругокрасненском районе. На этой неделе подрядная организация - ООО «ДАФ» - приступает к нанесению разметки термопластиком.

В настоящее время на всем ремонтируемом участке протяженностью 4,2 км выполнено устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин.

Также были отремонтированы оголовки водопропускных труб, устроены монолитные откосы, расчищены русла. На дороге построено две автобусные остановки с автопавильонами, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Напомним, работы ведутся между деревнями Марьино и Щир (км 1+200 – км 5+373). Заказчик - ГБУ ПО «Псковавтодор». Сумма контракта составила 46,2 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета. Окончание работ запланировано на 14 августа.