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Ремонтные работы начались на дороге до деревни Жидилов Бор

Стартовали ремонтные работы на дороге, которая ведет от трассы Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье (км 13+458) до деревни Жидилов Бор (км 0+000 – км 3+700) в Псковском районе.

Подрядчиком на объекте выступает филиал ГБУ ПО «Псковавтодор».

Дорожные рабочие завершают фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия и начали работы по устройству выравнивающего слоя асфальта, сообщается в официальном сообществе ГБУ ПО «Псковавтодор» в социальных сетях.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 3,7 км. Ремонт идет согласно государственному заданию в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».