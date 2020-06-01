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Улицы Гастелло и Полевую в Острове отремонтируют в рамках нацпроекта

Администрация Островского района заключила государственный контракт на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог местного значения. Речь идет об улицах Гастелло и Полевой в городе Острове.

По итогам электронного аукциона работы выполнит ООО «Дорстройсервис». Сумма контракта составила около 7,7 млн рублей. Ремонт будет осуществлен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств федерального и областного бюджетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Согласно контракту, подрядная организация выполнит ремонт участков протяженностью 300 метров на улице Гастелло и 600 метров улицы Полевой. Ведомостью работ предусмотрено устройство корыта под дорожную одежду, основания из песка, песчано-гравийно-щебеночной смеси и щебня, двухслойного асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, монтаж бортового камня, нанесение разметки.

Работы должны быть выполнены до 1 сентября 2020 года.

Добавим, что в Острове в рамках БКАД также идут работы на улице Балтийской, Пригородной и Рымара.