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В Порховском районе завершились работы по устройству монолитной конструкции мостового перехода. ВИДЕО

В рамках капитального ремонта моста через ручей на км 11+080 автомобильной дороги Заозерье - Бродовичи - Дубье в Порховском районе Псковской завершились работы по устройству монолитной конструкции мостового перехода, сообщает ООО «Автомобильные дороги Пскова».

Видео: https://www.instagram.com/adpskov/

В конструкции монолитной рамы моста было использовано более 150 кубометров бетонной смеси и более 20 тонн арматурной стали. На очереди работы по устройству конструкций сопряжения моста с насыпями автомобильной дороги и устройству мостового полотна.

Новое сооружение позволит обеспечить комфортный и безопасный проезд автомобильного транспорта на данном участке, и в настоящее время делается всё возможное, чтобы ввести новый мост в эксплуатацию в максимально короткие сроки и без ущерба качеству выполняемых работ.