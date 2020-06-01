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АвтоМир / Дороги

Более 150 км региональных и местных дорог отремонтировали в Псковской области за год

02.06.2020 11:20|ПсковКомментариев: 0

151 км автодорог регионального значения и почти 20 км дорог местного значения отремонтировано в Псковской области в 2019 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, отчитываясь о деятельности администрации региона за 2019 год.

«Мы провели аудит всей сферы дорожного строительства, закупили необходимое лабораторное оборудование, которое требуется для контроля качества, повысили требования ко всем подрядчикам. Работа с четким соблюдением всех технологий позволяет обеспечивать долговечность построенных дорог. А это значит, что больше средств можно направлять на новые объекты», - пояснил глава региона.

Финансирование отрасли, по его словам, растет с каждым годом. Общий объем дорожного фонда в 2017 году составлял 4 млрд рублей, в 2018 – 5,2 млрд, в 2019 плановый показатель составил 7,3 млрд рублей. В текущем году - более 8 млрд рублей. На нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было направлено порядка 2 млрд рублей. В 2020 году эта сумма выросла еще на 600 млн.

Региональным проектом «Дорожная сеть» в 2019 году было предусмотрено увеличение доли автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 31,2%. Фактически показатель составил 32,3 %.

«Выполнен ремонт 151 км автомобильных дорог регионального значения и почти 20 км местного значения. В 2019 году построено 8,7 км Северного обхода Пскова. Были завершены работы по строительству транспортной развязки на автодороге Псков - Гдов. Стартовал капитальный ремонт «Цепных мостов» в Острове: сумма контракта составила более 308 млн рублей, из них 108 млн рублей было выделено в 2019 году», - перечислил Михаил Ведерников.

Активная финансовая поддержка, по его словам, оказывалась муниципалитетам. За счет субсидий из областного бюджета был отремонтирован 81 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Проблемным остается вопрос приведения в нормативное состояние мостовых сооружений.

Региональная сеть автомобильных дорог включает в себя 504 моста, 67 из которых эксплуатируются в условиях ограничения по грузоподъемности и не соответствуют нормативным требованиям по безопасности. «Мы обратились за поддержкой к главе Росавтодора Костюку Андрею Александровичу по вопросу выделения дополнительного федерального финансирования на ремонт пяти наиболее капиталоемких мостов, к которым уже готова проектная документация. Рассчитываем, что нашу просьбу поддержат уже в этом году», - сказал Михаил Ведерников.

Теги: #дороги #псковское областное собрание #губернатор
Источник: Псковская Лента Новостей
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