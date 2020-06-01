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Дороги к образовательным учреждениям ремонтируют в Псковской области

В Псковской области отремонтируют три дороги к образовательным учреждениям. В Пскове – это улица Боровая в микрорайоне «Псковкирпич», она ведет к детскому саду №2.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ФГБУ «Информавтодор», запланированные работы здесь практически завершены: уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины, отремонтированы тротуары и автобусная остановка.

В Острове приводят в порядок улицу Пригородную, которая ведет к школе № 7 имени В. Н. Пушкарева. На этом объекте также выполнен практически весь объем работ. Осталось нанести разметку.

В Печорах в программу ремонта вошла улица Каштановая, которая проходит рядом со школой-интернатом. Ремонтные работы на этой улице начнутся в ближайшее время.

Отметим, что в 2020 году благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 83 российских регионах в нормативное состояние приведут более 1327 км дорог, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. Это 826 объектов, большая часть из них будет сдана в эксплуатацию еще до начала очередного учебного года.