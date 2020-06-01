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Между домами №73 и 75 по улице Юбилейной отремонтируют дворовой проезд и обустроят парковку

Сегодня, 2 июня, глава города Елена Полонская во время выезда на округ №8, депутатом которого она является, проконтролировала, как ведутся подготовительные работы по благоустройству территории возле детсада «Чебурашка».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, в настоящее время в этом месте работники службы благоустройства спиливают аварийные тополя, таким образом ведут подготовку к обустройству парковочной зоны и ремонту проезда. Глава города подчеркнула, что в планах организация субботника, где совместно с местными жителями будут посажены новые деревья и кустарники.

Напомним, ранее, во время общедомового собрания в 2019 году на округе №8 жители решили часть зеленой зоны отдать под автопарковку и инициировали спил тополей, аргументируя тем, что те мешают проникновению солнечного света в квартиры, а пух загрязянет территорию.