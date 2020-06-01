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В печорской деревне Речки ремонтируют дорогу в рамках нацпроекта БКАД

Подрядная организация ООО «Печорыагродорстрой», которая по контракту с администрацией Печорского района выполняет дорожные работы на объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», переместилась в деревню Речки Новоизборской волости. Здесь ремонтируют улицу №1 протяженностью 1,1 км, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Рабочие расчистили придорожную территорию от кустарника и мелколесья, разобрали покрытие и основание дороги, исправили профиль, уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Сейчас ведутся работы по устройству верхнего слоя покрытия. В планах также - укрепление обочин. Сдача объекта по контракту - 30 сентября.

Этот же подрядчик завершил работы на двух улицах в деревне Киршино. На очереди – ремонт улицы Каштановой в Печорах и улицы №1 в деревне Кривск Круппской волости.

На пять объектов из федерального и областного бюджетов направлено около 29,6 млн рублей.