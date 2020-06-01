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Губернатора просят отремонтировать автодорогу от трассы Р-56 до СНТ «Кебь»

Губернатора просят включить в план дорог с капитальным ремонтом участок дороги от трассы Р-56 до СНТ «Кебь». Обращение опубликовано 2 июня на сайте псковского губернатора Михаила Ведерникова.

Автор обращения Ольга Стебихова спрашивает, при каких условиях плохие участки дорог включают в список с капитальным ремонтом. «В этом году с опережением сроков АДП построили шикарный мост между СНТ "Кебь" и СНТ "Восток" через р.Кебь. За что им (и всем, кто содействовал) низкий поклон и спасибо! Но сама дорога, от а/м дороги Великий Новгород-Сольцы-Порхов-Псков (Р56) до СНТ "Кебь" полностью разбита. Она идет через д.Гниловец и общее количество садовых участков обоих садоводств почти 2000 хозяйств!», - говорится в обращении.

«Лично я живу там, и ежедневно езжу с работы и на работу по этой дороге. Этот участок (почти 6 км) обслуживает Псковавтодор, которые ежегодно выполняют ямочный ремонт. Но с каждым годом он всё бесполезнее. Заплаток требуется всё больше, к тому же долго они не держатся. Водители, объезжая многочисленные ямы, выезжают на полосу встречного движения, часто в зонах ограниченной видимости (дорога вихлявая), что может стать причиной серьезного ДТП», - говорится в обращении.

Губернатора просят обратить внимание на этот участок дороги, привлечь средства на составление проектной документации, проведение торгов, выполнение работ по капитальному ремонту.