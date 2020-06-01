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Ремонт 9,5 километров Северного обхода и путепровода в Пскове проведут в 2020 году

Ремонт 9,5 километров Северного обхода в Пскове проведут в 2020 году. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году будет произведен ремонт автомобильной дороги Северный обход г. Пскова общей протяженностью 10,137 км на участке км 0+000 – км 9+447 объемом 145603,0 кв.м. Планируемые сроки завершения работ по ремонту указанного участка – 15 октября 2020г.

Также в настоящее время ведется подготовка необходимой документации для проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации, которая выполнит ремонт путепровода через автомобильную дорогу общего пользования регионального значения «Северный обход г. Пскова», расположенного на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Псков – Ваулино – Торошино» км 2+045. Работы по ремонту планируется произвести в 2020 году.

Напомним, путепровод в районе Северного обхода был поврежден грузовиком с тралом.