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ГИБДД напомнила автомобилистам, сколько составляет тормозной путь поезда

В преддверии международного Дня безопасности на железнодорожных переездах Госавтоинспекция Псковской области опубликовала рекомендации по безопасности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, железнодорожный переезд является зоной повышенной опасности.

«Столкновения подвижного состава с автотранспортом на железнодорожных переездах могут привести к тяжелейшим последствиям, связанным прежде всего с человеческими жертвами. Это, безусловно, наиболее сложный и опасный участок дороги, требующий внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения», - отметили в ведомстве.

Всем автомобилистам необходимо помнить, что составы идут обычно с большой скоростью. И даже при применении машинистом всех средств экстренного торможения - тормозной путь поезда составляет 1,5 – 2 километра. А поэтому водителям лучше даже не пытаться сэкономить какие-то несколько секунд и проскочить переезд при закрывающемся шлагбауме или перед поездом. Это сопряжено с серьезной опасностью для жизни и здоровья людей.

1 июля 2019 г. Псковская область. На перегоне Заваруйка - Себеж столкнулись грузовой автомобиль DAF, перевозивший железобетонные изделия, и тепловоз

Автолюбителям не следует забывать, что пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде - влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Госавтоинспекция региона призывает граждан не пренебрегать правилами безопасности при пересечении железнодорожных переездов и строго соблюдать требования Правил дорожного движения!