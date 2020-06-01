АвтоМир / Дороги

«Лидерстрой» отремонтирует 371 метр дороги на двух улицах Гдова

Определен подрядчик по ремонту улиц в городе Гдове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, ремонтировать будут улицу Псковскую (271 метр) и Набережную реки Гдовки (100 метров).

Начальная цена составляла 3 млн 303 тыс. 555,00 рублей (цена фиксированная). Подана только одна заявка, которая признана соответствующей требованиям. Контракт будет заключен с ООО «Лидерстрой».

В список работ включены: замена поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий, укрепление обочин, на набережной, замена бортовых камней. Срок выполнения ремонта - до 1 августа 2020 года.

Также опубликованы итоги аукциона по нанесению дорожной разметки на улицах Гдова. Начальная цена составляла 559 тыс. 977 рублей. По окончании срока не подано ни одной заявки.