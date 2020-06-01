←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Дороги 01.06.2020 11:330 Подрядчик приступает к нанесению разметки на дороге Струги Красные - Ляды 04.06.2020 12:200 11 камер фотовидеофиксации установят в Пскове и области. АДРЕСА 04.06.2020 12:140 В Пскове на 1,5 месяца закроют улицу Герцена 04.06.2020 11:410 «Лидерстрой» отремонтирует 371 метр дороги на двух улицах Гдова 04.06.2020 09:210 ГИБДД напомнила автомобилистам, сколько составляет тормозной путь поезда 03.06.2020 23:450 Фотофакт: В Пскове на улице Труда снова установили временный светофор
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

11 камер фотовидеофиксации установят в Пскове и области. АДРЕСА

04.06.2020 12:20|ПсковКомментариев: 0

ГБУ Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» заказало услуги по аренде специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения за 34 млн 570 тыс. 509,60 рублей (начальная цена), сообщается в документах на сайте госзакупок.

Арендуются 10 комплексов для фотовидеофиксации на участках автомобильных дорог и один для использования на перекрестках. В документации приводится больше 50 требований к средствам фотовидеофиксации. В частности, камеры должны иметь возможность фиксировать скорость свыше 300 км в час, работать при температуре от -40°С до +60°С , контролировать не менее 2 полос одновременно. Межповерочный интервал - не менее 24 месяцев.

В документации приводится адресный план размещения 11 комплексов. 5 расположатся в Пскове, 1 в Великих Луках, остальные в районах Псковской области:

1. Поселок Старый Изборск, ул. Псковская, напротив, 58. (Печорский район)

2. М-9, «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой», д. Брагино

3. Псков, ул. Юбилейная, 36

4. Псков, ул. Кузнецкая, 47а

5. Псковский район, д. Стремутка, Р-23 «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия»

6. Псковский район, д. Соловьи, Р-23 «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия»

7. Псков, Ленинградское шоссе, 28/2

8. Великие Луки, Транспортная магистраль, напротив дома №18А по ул. Силина

9. Стругокрасненский, дорога «Лудони – Павы- Боровичи», д. Щирск

10. Псков, Октябрьский проспект, 36

11. Псков, перекресток Рижский проспект – улица Горького.

На перекрестке Рижского проспекта и улицы Горького камера будет контролировать правила проезда перекрестка, в остальных местах будет вестись контроль скорости.

Контракт будет действовать по 31 декабря 2022 года включительно.

Теги: #дороги #пдд
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 7670 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
04.06.2020, 12:200 11 камер фотовидеофиксации установят в Пскове и области. АДРЕСА 04.06.2020, 12:140 В Пскове на 1,5 месяца закроют улицу Герцена 04.06.2020, 11:571 Василий Осипов: Решение о привлечении «частных» кондукторов связано с нехваткой кадров 04.06.2020, 11:410 «Лидерстрой» отремонтирует 371 метр дороги на двух улицах Гдова
04.06.2020, 10:340 «Псковпассажиравтотранс» возобновит четыре внутриобластных маршрута с 6 июня 04.06.2020, 09:210 ГИБДД напомнила автомобилистам, сколько составляет тормозной путь поезда 04.06.2020, 09:020 7 июня в Пскове запустят дополнительные автобусы на кладбища 04.06.2020, 08:570 Водитель и пассажир «Тойоты» госпитализированы после ДТП в пушкиногорской деревне
03.06.2020, 23:450 Фотофакт: В Пскове на улице Труда снова установили временный светофор 03.06.2020, 21:280 Ремонт 9,5 километров Северного обхода и путепровода в Пскове проведут в 2020 году 03.06.2020, 20:360 Губернатора просят отремонтировать автодорогу от трассы Р-56 до СНТ «Кебь» 03.06.2020, 20:030 Избирательная разметка: Едем куда подальше
03.06.2020, 18:370 На Рижском проспекте и Юбилейной ДТП мешают движению в центр 03.06.2020, 18:260 Полиция продолжает поиски очевидцев наезда ВАЗа на «Ниссан» рядом с Середкой 03.06.2020, 17:400 Мальчик-велосипедист сбит в Пскове 03.06.2020, 15:183 Кто и как ремонтирует дороги в Пскове?
03.06.2020, 08:580 В Пушкиногорском районе пьяный водитель «Ниссана» съехал в кювет 02.06.2020, 20:290 В печорской деревне Речки ремонтируют дорогу в рамках нацпроекта БКАД 02.06.2020, 18:030 Между домами №73 и 75 по улице Юбилейной отремонтируют дворовой проезд и обустроят парковку 02.06.2020, 15:530 Дороги к образовательным учреждениям ремонтируют в Псковской области
02.06.2020, 14:230 Пьяный водитель из Острова въехал в припаркованный автомобиль 02.06.2020, 12:432 ГИБДД начнет выдавать новые номерные знаки 02.06.2020, 11:246 Хроники дорожного разгильдяйства 02.06.2020, 11:200 Более 150 км региональных и местных дорог отремонтировали в Псковской области за год
02.06.2020, 10:300 Как получить государственную поддержку на покупку нового автомобиля LADA 02.06.2020, 08:500 Водитель ВАЗа сбил мотоциклиста в Великих Луках 01.06.2020, 21:590 В Порховском районе завершились работы по устройству монолитной конструкции мостового перехода. ВИДЕО 01.06.2020, 21:000 Движение автобусов по междугородным маршрутам возобновляется в Псковской области
01.06.2020, 20:520 За неделю самым частым видом ДТП в Псковской области стал наезд на препятствие 01.06.2020, 19:450 На повороте на Родину затруднено движение из-за ДТП 01.06.2020, 19:400 ДТП произошло на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО 01.06.2020, 15:490 Пьяного пенсионера на ВАЗе задержали полицейские в Усвятах
01.06.2020, 15:400 Улицы Гастелло и Полевую в Острове отремонтируют в рамках нацпроекта 01.06.2020, 12:510 Автомобиль доставки пиццы попал в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.06.2020, 12:350 Ремонтные работы начались на дороге до деревни Жидилов Бор 01.06.2020, 12:054 Велосипедиста сбили в Пскове у шлагбаума городской больницы
01.06.2020, 11:410 Двое пострадали в ДТП на улице Поземского в Пскове. ФОТО 01.06.2020, 11:330 Подрядчик приступает к нанесению разметки на дороге Струги Красные - Ляды 01.06.2020, 10:320 В Пскове появился новый нерегулируемый перекресток 01.06.2020, 09:440 Водитель и пассажир «ИЖа» получили травмы после ДТП в Плюсском районе
01.06.2020, 09:050 Дорога Заплюсье — Замошье приведена в нормативное состояние по требованию прокуратуры 31.05.2020, 21:320 В массовой аварии на трассе Р-23 с двумя лесовозами пострадали ребенок и подросток 31.05.2020, 20:114 Псковским велосипедистам напомнили, за что их могут оштрафовать 31.05.2020, 16:520 С 1 июня в Великих Луках меняется расписание автобусов №9 и 9Б
31.05.2020, 15:080 Полиция разыскивает очевидцев наезда на пешехода в деревне Погорелка 31.05.2020, 12:570 С завтрашнего дня на месяц меняется движение автобуса №3 в Пскове 31.05.2020, 11:221 Женщина за рулем «Мазды» не уступила дорогу «Ладе» в Великих Луках 31.05.2020, 11:040 Нетрезвый водитель врезался в дерево в гдовской деревне Чудская Рудница
31.05.2020, 10:261 С 1 июня на месяц закрывается для движения участок улицы Индустриальной 31.05.2020, 10:080 Ночью полицейские задержали нетрезвых водителей в Невеле и Локне 30.05.2020, 22:000 Очевидцев ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста ищет псковская полиция 30.05.2020, 14:542 Собственный метод ремонта разбитой дороги изобрели жители невельской деревни Бараново
30.05.2020, 12:360 Женщина на «Киа» сбила 18-летнего пешехода в Псковском районе 30.05.2020, 12:163 В Пскове 17-летние парни угнали «Ладу Ларгус», протаранили несколько автомобилей и врезались в стену дома 30.05.2020, 12:020 В Псковской области в 2020 году благодаря экономии реконструируют больше дорожных объектов 30.05.2020, 11:163 Рижский проспект перекроют с 1 июня от Народной до Юбилейной
29.05.2020, 19:301 Из-за закрытого Троицкого моста Псков встал в пробках. ФОТО 29.05.2020, 18:220 Три участка из пяти заасфальтированы на дороге Заполье – Гдов в Плюсском районе 29.05.2020, 18:042 Интерактив: Транспортный коллапс случился на Запсковье из-за перекрытия Троицкого моста 29.05.2020, 15:321 Фотофакт: Ремонт тротуара на мосту Александра Невского
29.05.2020, 13:494 Ремонт Рижского проспекта изменит привычную конфигурацию «кармана» на автобусной остановке «Юбилейная» 29.05.2020, 13:090 «SiGmavto» в Пскове: Оптимальные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту 29.05.2020, 12:430 Отвечает ГИБДД: Можно ли поменять права в другом городе? 29.05.2020, 12:132 С виновников ДТП на Советском мосту в Пскове уже взыскано 450 тысяч рублей в городскую казну
29.05.2020, 10:340 Почти 700 млн рублей потрачено в Пскове на безопасность дорожного движения и содержание дорог в 2019 году 29.05.2020, 10:220 В Пскове изменяется расписание движения автобуса «Рокоссовского-Елизарово» 29.05.2020, 08:344 С сегодняшнего дня планируется закрытие Троицкого моста 28.05.2020, 13:330 Запланированное на 6 и 7 июня перекрытие дороги в Пустошкинском районе отменяется
28.05.2020, 13:190 Отклонена единственная заявка на торгах по реконструкции автодороги в Печорском районе за 250 млн рублей 28.05.2020, 12:103 Езда без прав и нарушение самоизоляции: 17-летний подросток устроил ДТП на Коммунальной. ФОТО 28.05.2020, 11:380 По пятницам в Пыталовском районе вводятся дополнительные рейсы пригородных автобусов 28.05.2020, 10:260 «Дорожное строительное монтажное управление» отремонтирует 10 проездов на Завеличье за 17,2 млн рублей
27.05.2020, 22:283 Видеофакт: Отсутствие мозга или безнаказанность водителей? 27.05.2020, 20:150 В Псковской области досрочно завершено обустройство пешеходных переходов возле школ 27.05.2020, 17:240 В Пскове городской автобус №3 будет курсировать по измененному маршруту с 1 июня 27.05.2020, 14:210 Мертвецки пьяный водитель попал в ДТП в гдовской деревне Ветвеник
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.