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11 камер фотовидеофиксации установят в Пскове и области. АДРЕСА

ГБУ Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» заказало услуги по аренде специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения за 34 млн 570 тыс. 509,60 рублей (начальная цена), сообщается в документах на сайте госзакупок.

Арендуются 10 комплексов для фотовидеофиксации на участках автомобильных дорог и один для использования на перекрестках. В документации приводится больше 50 требований к средствам фотовидеофиксации. В частности, камеры должны иметь возможность фиксировать скорость свыше 300 км в час, работать при температуре от -40°С до +60°С , контролировать не менее 2 полос одновременно. Межповерочный интервал - не менее 24 месяцев.

В документации приводится адресный план размещения 11 комплексов. 5 расположатся в Пскове, 1 в Великих Луках, остальные в районах Псковской области:

1. Поселок Старый Изборск, ул. Псковская, напротив, 58. (Печорский район)

2. М-9, «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой», д. Брагино

3. Псков, ул. Юбилейная, 36

4. Псков, ул. Кузнецкая, 47а

5. Псковский район, д. Стремутка, Р-23 «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия»

6. Псковский район, д. Соловьи, Р-23 «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия»

7. Псков, Ленинградское шоссе, 28/2

8. Великие Луки, Транспортная магистраль, напротив дома №18А по ул. Силина

9. Стругокрасненский, дорога «Лудони – Павы- Боровичи», д. Щирск

10. Псков, Октябрьский проспект, 36

11. Псков, перекресток Рижский проспект – улица Горького.

На перекрестке Рижского проспекта и улицы Горького камера будет контролировать правила проезда перекрестка, в остальных местах будет вестись контроль скорости.

Контракт будет действовать по 31 декабря 2022 года включительно.