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В Пскове на 1,5 месяца закроют улицу Герцена

В Пскове закроют улицу Герцена. Как сообщили в администрации Пскова, в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с 6.00 8 июня до 24.00 20 июля закрывается для движения автотранспорта участок улицы Герцена от улицы Леона Поземского до дома №5 по улице Герцена.

В качестве объездов определены улицы Труда и Школьная.

Администрация приносит извинения за доставленные неудобства, просим учесть данную информацию при планировании поездок, при возможности заранее выбирать пути объезда. При движении просим обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.