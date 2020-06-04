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Заказан ремонт дорожных покрытий проездов на Завеличье

Администрация Пскова заказала ремонт и восстановление дорожных покрытий муниципальных проездов на Завеличье, сообщается в документах на сайте госзакупок.

Начальная цена - 25 млн 144 тыс. 816 рублей.

Техническим заданием предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия проездов на Завеличье по адресам:

- ул. Юбилейная, 58;

- ул. Коммунальная, 63, 75, 75б;

- проезд у дома №16 по ул. Западной и дома №69б по ул. Коммунальной;

- проезд у дома №2 по ул. Рокоссовского и дома №73 по Рижскому проспекту;

- Рижский проспект, 83, 83а, 91,91а, 95;

- проезд у дома №54 по ул. Коммунальной и дома №6а по ул. Западной;

- проезд от ул. Рокоссовского до дома №6 по ул. Байкова.

Подрядчику предстоит разобрать 1572 метра бортовых камней, 669,3 куб. метра поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий толщиной слоя 5 см, 2007,9 куб. метра щебеночных оснований толщиной 15 см, отрегулировать высотное положение крышек 35 колодцев, разобрать 69,19 куб. метра асфальтобетонных покрытий тротуаров.

Сроки выполнения работ - до 15 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что ООО «Дорожное строительное монтажное управление» за 17 млн 108 тыс. 860 рублей 70 копеек отремонтирует асфальтобетонное покрытие проездов на Завеличье на улицах Горького, Конной, Народной, Рижском проспекте и Юбилейной.