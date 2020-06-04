Фотофакт: В Великих Луках начался ремонт на проспекте Ленина

С сегодняшнего дня планируется закрытие Троицкого моста

Запланированное на 6 и 7 июня перекрытие дороги в Пустошкинском районе отменяется

Отклонена единственная заявка на торгах по реконструкции автодороги в Печорском районе за 250 млн рублей

Езда без прав и нарушение самоизоляции: 17-летний подросток устроил ДТП на Коммунальной. ФОТО