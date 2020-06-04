АвтоМир / Дороги

Высокоскоростная магистраль может связать Псков, Минск, Варшаву и Берлин

Проект строительства высокоскоростной магистрали находится на рассмотрении в правительстве России, заявил Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время экспертной сессии «Россия и Беларусь: будущее после пандемии».

Фото: информационно-аналитический портал Союзного государства

Высокоскоростную железнодорожную магистраль между Санкт-Петербургом, Москвой и Минском с дальнейшим выходом в Европу планируется построить за счёт средств частных инвесторов, пишет со ссылкой на госсекретаря информационно-аналитический портал Союзного государства.

«Проект обсуждается. Высокоскоростная магистраль свяжет Санкт-Петербург, Оршу, Псков, Минск, Варшаву, Берлин, Гамбург. Причем, бизнес-модель предполагает использовать внебюджетные средства. Уже есть желающие европейские банковские и финансовые консультанты, которые готовы поучаствовать в проекте», - сказал Григорий Рапота.

По его мнению, уже сам факт обсуждения этой темы создаёт позитивное настроение в обществе. И в Союзном государстве необходимо больше таких проектов.

Поддержал идею строительства магистрали во время сессии и главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По его мнению, европейский бизнес мог бы принять участие в создании магистрали, а реализация проекта могла стала бы драйвером для западных российских регионов и Белоруссии, а также примером для сотрудничества с Европейским союзом.