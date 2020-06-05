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Пскович предложил не арендовать, а покупать камеры фотовидеофиксации

Почему камеры фотовидеофиксации берут в аренду, а не покупают, интересуется пскович. Обращение на эту тему опубликовано 5 июня на сайте губернатора области Михаила Ведерникова.

Автор обращения Алексей Руденко приводит информацию Псковской Ленты Новостей, о том что Псковская область возьмёт в аренду камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД на 34 миллиона рублей.

«Из открытых источников известно, что самая навороченная камера, закупаемая в городе Москве стоит 7,5 миллионов рублей. При этом она фиксирует до 10 видов нарушений. Как понимаю из сообщения СМИ, в Пскове такую же поставят только одну на перекрёстке Рижский проспект - улица Максима Горького. Вопрос, почему камеры берут в аренду? Может быть, лучше купить меньше да лучше и не в аренду, а в собственность?» - спрашивает Алексей Руденко.

Ответственным за ответ на обращение на сайте отмечен глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Как сообщалось ранее, ГБУ Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» (Псковавтодор) заказало услуги по аренде специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения за 34 млн 570 тыс. 509,60 руб. (начальная цена). Видеокамеры будут установлены в 11 местах на территории Псковской области. Срок аренды каждого комплекса - не ранее 1 августа 2020. Контракт будет действовать по 31 декабря 2022 года включительно.