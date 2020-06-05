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Улица Печорская в Пскове приведена в нормативное состояние

В рамках заключенного муниципального контракта на ремонт тротуара по улице Печорской в Пскове выполняются работы по устройству асфальто-бетонного покрытия на тротуары, ридусы (закругления) и восстановление асфальто-бетонного покрытия у бортового камня. Кроме того, восстанавливается зеленая зона. Работы ведутся силами ООО «СпецТрансСервис» и ООО «СитиИнвестГрупп».

ООО «СитиИнвестГрупп» в рамках муниципального контракта по содержанию автодорог общего пользования на территории Пскова проводит работы по замене разрушенного бортового камня на проезжей части, а также по восстановлению зеленых зон, не включенных в ведомость объемов работ в рамках контракта на ремонт.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в подрядной организации, полностью проезжую часть по улице Печорской не перекладывали, а движение транспорта организовывали с помощью временных дорожных знаков.

Совместными усилиями ООО «СпецТрансСервис» и ООО «СитиИнвестГрупп» удалось быстро устранить основные дефекты и привести улицу в нормативное состояние. В ближайшее время подрядчики приступят к восстановлению зеленой зоны путем подсыпки растительного грунта 10 см с посевом трав и уходом за посевом в течение 10 суток.