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Около 189 млн рублей направят на реконструкцию дороги к пункту пропуска Брунишево

Реконструкцией автомобильной дороги общего пользования регионального значения Лавры - граница с Латвийской Республикой в Печорском районе Псковской области займется ООО «Дорожное строительное монтажное управление». Контракт на выполнение работ пописан с ГБУ ПО «Псковавтодор». Сумма контракта составила около 189 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.

Мероприятие будет реализовано в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014 - 2020 годов» («Улучшение приграничной подъездной дороги Лавры - приграничный пункт пропуска «Брунишево»), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Начало проектируемого участка км 0+000 соответствует км 30+670 автодороги Печоры - Качаново - Пыталово - Вышгородок. Конец участка - км 4+224 соответствует км 4+224 существующей автодороги Лавры - граница с Латвийской Республикой. Общая протяженность - 4,2 км.

Ведомость объемов работ предусматривает восстановление и закрепление трассы, устройство дорожной одежды на основном ходу и съездах (основания дороги, двухслойного дорожного покрытия), планировка, укрепление обочин и откосов.

Кроме того, проектом предусмотрено устройство лотков и дождеприемных колодцев, переустройство линий электропередач, сетей связи, строительство локальных очистных сооружений.

После реконструкции дорога будет полностью асфальтобетонной (участки с песчано-гравийным покрытием заасфальтируют). Появится тротуар шириной 2,25 метра, автобусная остановка с автопавильоном. Территорию благоустроят.

Дорога Лавры - граница с Латвийской Республикой относится к IV технической категории, ширина земляного полотна составляет 10 метров, проезжей части - 6 метров, обочин - 2 метра. Расчетная скорость движения - 80 км/ч.