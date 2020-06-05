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Региональные власти планируют реконструкцию участка Гдовского шоссе в Псковском районе

Региональные власти планируют реконструкцию участка Гдовского шоссе в Псковском районе. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин 5 июня на сайте губернатора, отвечая на обращение о ремонте региональной автодороги Псков – Гдов – Сланцы.

На фото: участок дороги между 30 и 34 км

По информации председателя комитета, в 2021 году планируется разработка проектной документации на реконструкцию участка км 30+000 – км 34+000 в Псковском районе. Реализация проекта запланирована на 2022 год.

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье проходит по территории Псковского и Гдовского районов и имеет общую протяженностью 149,081 км. Ремонт данной дороги запланирован планомерно.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»:

- в 2019 году был выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия данной дороги на участке км 5+813 – км 29+000 в Псковском районе;

- на 2020 год запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия на участках км 54+000 – км 76+400 и км 123+500 - км 132+700 в Гдовском районе;

- на 2021 год запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия на участке км 34+000 – км 54+000 в Псковском районе, на участке км 76+400 – км 88+400 в Гдовском районе, а также разработка проектной документации на реконструкцию участка км 30+000 – км 34+000 в Псковском районе (реализация проекта запланирована на 2022 год);

- в период с 2022 по 2024 год планируется ремонт данной автомобильной дороги на участке км 88+400 – км 149+429 в Гдовском районе.

До проведения ремонта состояние автомобильной дороги будет поддерживаться за счет средств, выделяемых на содержание региональных автомобильных дорог.