АвтоМир / Дороги

В Пскове более чем на 90% выполнены работы по ремонту четырех улиц

В Пскове более чем на 90% выполнены работы по ремонту четырех улиц. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления города, на 90% исполнен контракт по ремонту улицы Черняховского, работы должны быть проведены до 20 июля.

На 95% готова улица Гагарина (участок от Бастионной до Октябрьского проспекта). Работы должны быть выполнены до 5 августа. На аналогичном уровне - ремонт улицы Боровой (исполнение до 20 июля) и Речной (до 15 октября).

На 75% закончен ремонт объездной дороги (под Крестовским путепроводом), работы должны быть закончены до 28 августа.

На 67% выполнена реконструкция перекрестка Инженерной и Индустриальной, на 63% - перекрестка улиц Фабрициуса и Гражданской. Контракты должны быть выполнены до 28 ноября 2020 г.

На 65% оценено выполнение ремонта улицы Инженерной (участок от Инженерного моста до дома №4), на 45% - Рижского проспекта от площади Ленина до Юбилейной. Ремонт Инженерной должны закончить к 15 октября, Рижского проспекта - к 28 августа.

На 15% отремонтирована улица Текстильная, на 16% - площадь Декабриста Пущина, на 5% - Гаражный проезд. Ремонт данных объектов должен закончиться до 15 октября.

Не начаты работы на таких объектах, как улица Металлистов от дома №27В до Октябрьского проспекта, Крестовский путепровод, улица Ипподромная (от Крупской до Герцена) и улицы Крупской, Петровская (от Коммунальной до Комсомольской площади), Киселева (от Коммунальной до Кузбасской дивизии и от Рижского проспекта до Красноармейской), Рокоссовского (от Коммунальной до Гаражного проезда). Эти контракты должны быть исполнены до 15 октября.

На нулевой отметке и ремонт улицы Харченко (от Лесной до Ленинградского шоссе), его планируется выполнить до 30 ноября.