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АвтоМир / Дороги

Автобусные остановки ремонтируют на дороге Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком районе

08.06.2020 13:21|ПсковКомментариев: 0

Около 6 км дороги Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком районе отфрезеровано, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству. 

На автодороге Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком районе продолжаются ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт производится силами ГБУ ПО «Псковавтодор».

В этом году в порядок приводят участок протяженностью более 12 км от границы Бежаницкого района с Новоржевским до дороги Порхов – Успенье (км 44+447 – км 56+575). Стоимость работ оценивается в 117 млн рублей. Средства выделены из бюджета Псковской области.

В настоящее время завершены работы по ремонту оголовков, прочистке и частичной замене водопропускных труб, на 50% выполнен ремонт 6 автобусных остановок (продолжается устройство заездных карманов), на 50% произведено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. Более чем на 20% выполнено устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. На 10% проведено восстановление покрытия на укрепительных обочинах.

Контрактом также предусмотрено устройство слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, укрепление обочин песчано-гравийной смесью, ремонт пересечений, примыканий, съездов из асфальтобетонной смеси и ФАМа (фрезерованный асфальтобетонный материал).

По плану работы должны завершиться 15 октября, однако «Псковавтодор» планирует сдать объект досрочно.

Теги: #ремонт дорог #Бежаницкий район
Источник: Псковская Лента Новостей
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