АвтоМир / Дороги

Сергей Федоров положительно оценил качество уборки улиц Пскова

С приходом Александра Братчикова на пост главы администрации Пскова качество уборки улично-дорожной сети Пскова изменилось в лучшую сторону. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы, руководитель МКУ Пскова «Специализированная служба» Сергей Федоров в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Большие изменения с его приходом на пост руководителя администрации произошли в уборке города. На глазах уборка становится все лучше, создано контрольное управление, которое постоянно ездит по улицам, паркам и скверам, фиксирует выполненные подрядчиками работы», - оценил Сергей Федоров.

«Может, сейчас эти изменения горожанам не так заметны. Понимаю, раскопанные улицы и ограничение движения автотранспорта вызывает недовольство, но все это — временные трудности. А потом каждый в глубине души скажет «спасибо» властям за комфортную среду, к которой, я уверен, мы скоро придем», - заключил депутат.