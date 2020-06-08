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В Пскове более чем на 50% исполнен контракт по ремонту тротуаров на нескольких улицах

В Пскове на 100% исполнен один контракт по ремонту тротуаров - на улице Чудской, на улице Ижорского батальона и мосту А. Невского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления. Срок выполнения работ по данному контракту - 22 июня.

На 85% исполнен контракт по ремонту улицы Печорской, на 50% выполнены работы по тротуару на улице М. Горького (от остановки на ул. Лагерная до автобусной остановки «Храм А. Невского»).

На 68% выполнен контракт по ремонту пешеходной дорожки по улице Карбышева (от дома №7 до №18).

Исполнение в объеме 0% отмечено по ремонту тротуаров на ул. Юбилейной от Рижского проспекта до улицы Коммунальной, по Рельсовой (от дома №6 по до дома №15 по Вагонному переулку), на улице Западной (от Коммунальной до Рижского проспекта)

По плану срок исполнения - до 30 ноября.

Добавим, ряд тротуаров в Пскове ремонтируется в 2020 году в составе комплекса ремонтных работ по другим объектам - Рижский проспект, ул. Индустриальная и другие.