АвтоМир / Дороги

В Пскове на месте «народных троп» на Рижском проспекте появится тротуар

В Пскове активно ведутся работы по реконструкции Рижского проспекта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления города, по обращению граждан пешеходные дорожки вдоль дома №51 по Рижскому проспекту было решено организовать по так называемым «народным тропам».

На этой неделе подрядчик начал подготовительные работы по благоустройству тротуаров на месте «троп». Рабочие сняли слой земли, начали готовить основание под устройство асфальтобетонного покрытия.

14 мая во время контрольного выезда на округ №8 к главе города Елене Полонской с такой просьбой обратились местные жители.

На сегодняшний день уже отремонтированы тротуары на участке от улицы Петровской до улицы Максима Горького, заменен бортовой камень вдоль проезжей части - на участке от улицы Юбилейной до Народной, отфрезеровано изношенное покрытие дороги.

Работы выполняются в соответствии с проектной документацией и в срок. В этом году планируется отремонтировать 2,3 км Рижского проспекта - от площади Ленина до улицы Юбилейной. Согласно контракту, все работы будут завершены до 28 августа 2020 года.