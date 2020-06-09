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В Родине благоустроили двор на улице Школьной

В деревне Родина Псковского района завершились работы по благоустройству дворовой территории на улице Школьная, 2 и территории общего пользования (напротив магазина «Пятерочка»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной администрации.

Отметим, что работы осуществляются в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Подрядчиком выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров, по периметру площадок установлен бордюрный камень, увеличено количество парковочных мест.