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Стартовал ремонт дороги Псков – Кислово – Палкино

Подрядчик приступил к ремонтным работам на участке дороги Псков – Кислово – Палкино. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, к настоящему моменту уже отфрезеровано более 26 тыс кв. метров изношенного асфальта, началась укладка выравнивающего слоя покрытия картами.

В дальнейшем подрядчик выполнит устройство верхнего асфальтобетонного покрытия, устранит просадки и укрепит обочины, отремонтирует пересечения и примыкания, автобусные остановки с обустройством пандуса, металлического автопавильона со скамьей и урной, нанесет дорожную разметку.

Работы проводятся в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Протяженность ремонтируемого участка составляет 8 км (от границы с Псковом в сторону Палкино). Сумма контракта составила 83,8 млн рублей. Средства на ремонт выделены из областного бюджета.

Окончание работ намечено на 10 августа.