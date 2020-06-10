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Фотофакт: На обращение жителей улицы Маргелова о разметке ответили «двойной сплошной»

В Пскове обновили новую разметку на улице Маргелова, заставляющую местных жителей путешествовать по соседним улицам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей местные жители, после обращения на сайт губернатора и публикации на сайте ПЛН на проезжей части появилась новая разметка. Вместо одной сплошной линии теперь появилась «двойная сплошная».

Напомним, 28 мая на улице Маргелова появилась сплошная линия разметки. Теперь из проезда между домами №9 и №15 разрешен поворот только в сторону Палкино. Запрет продублирован дорожным знаком 4.1.2 «Движение направо».

Теперь, чтобы попасть на улицу Юбилейную, нужно объехать квартал, совершить дополнительный круг через улицы Шестака и Доставалова. Подробности в публикации «Избирательная разметка: Едем куда подальше».