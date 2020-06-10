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Два участка дороги Остров-Вышгородок-граница с Латвийской Республикой отремонтируют в этом году

Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» (Псковавтодор) подписало контракт с ООО «ДорСтройСервис» на ремонт двух участков автомобильной дороги Остров – Вышгородок - граница с Латвийской Республикой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Сумма контракта составила более 73 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это стало возможным благодаря экономии денежных средств на электронных торгах.

Один из участков находится в Островском районе. Его протяженность составляет 2,4 км (км 0+000 – км 2+440) от города Острова в сторону Вышгородка. В перечень подготовительных работы на этом участке входит расчистка полосы отвода и водоотводных канав, корчевка пней и кустарника, планировка откосов и кюветов, фрезерование старого покрытия. Дорожная одежда на основном ходу будет состоять из выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Подрядчик также восстановит укрепленную часть обочин, отремонтирует пересечения и примыкания, водопропускные трубы, существующие автобусные остановки, нанесет линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком.

Второй ремонтируемый участок длиной более 2,8 км (км 59+325 – км 62+187) находится в Пыталовском районе, на подъезде к пункту пропуска Убылинка. Здесь будут проведены работы по срезке изношенного асфальта, демонтажу металлического барьерного ограждения, сигнальных столбиков. Контрактом также предусмотрено восстановление существующего покрытия с учетом переходно-скоростных полос, устранение просадок на обочинах и их укрепление, ремонт пересечений и примыканий, восстановление элементов благоустройства и нанесение разметки.

Срок окончания ремонтных работ по контракту - 28 августа.

Автомобильная дорога Остров - Вышгородок - граница с Латвийской Республикой относится к III технической категории, имеет 2 полосы движения, капитальное асфальтобетонное покрытие. Ширина проезжей части составляет 7 м, ширина обочин – от 1,5 до 3,7 м.