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АвтоМир / Дороги

Псковичи возмущены новой дорожной разметкой на улице Коммунальной

11.06.2020 13:26|ПсковКомментариев: 1

Псковичи возмущены новой дорожной разметкой на улице Коммунальной. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на участке улицы от перекрестка с Юбилейной до улицы Народной нанесена новая разметка, полностью исключающая повороты налево.

Два обращения опубликованы на сайте губернатора Псковской области по поводу новой дорожной разметки 11 июня.

«Сегодня нас порадовали новой разметкой, мало того, что убрали пешеходный переход у 40 дома, так теперь домой не повернуть везде двойная сплошная, Рижский на ремонте теперь вопрос как попасть домой», - написал житель дома №38 по Коммунальной.

Автор еще одного обращения Иван Сафронов просит вернуть прежнюю разметку.

«Меня в частности интересует поворот с улицы Коммунальной во двор по адресу Народная 23/17. Но для людей, которые живут во дворах по адресам Коммунальная 20, 22, 28, ситуация еще хуже. Допустим едет человек из центра города к себе домой. И как он повернет во двор - поедет до Империала, до рынка Нивы или еще дальше, чтобы развернуться? Я вожу автомобиль более 10 лет и столько же живу в этом районе и я, пожалуй, ни разу не видел ни одного ДТП на поворотах в вышеуказанные дворы. Интересно, кто автор такой "гениальной" разметки?» - написал Иван Сафронов.

«К сожалению, еще не все псковичи живут в собственных особняках за городом, многим приходится ездить по абсолютно парализованным улицам (ремонт дорог-это хорошо,но не всех главных городских дорог одновременно),а если к этому еще добавить такую вредительскую разметку, то это просто оскорбление жителей города», - уверен автор обращения.

Еще одно обращение поступило в редакцию Псковской Ленты Новостей. «Вот такая разметка теперь на улице Коммунальной, - написал автор обращения. - Кому помешали разрывы в двойной сплошной, которые существовали тут с незапамятных времен, непонятно. Конечно, уже стало привычным, что с мнением псковичей наши управленцы не считаются, но как людям во дворы-то попасть без нарушения правил и без объезда через полгорода? О чем вообще думал человек, распорядившийся нарисовать двойную сплошную по всей Коммунальной?»

Теги: #разметка
Источник: Псковская Лента Новостей
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